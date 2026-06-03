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Поптодорова: Путин очакваше Тръмп да накара Зеленски да склони глава, но това не се случи

03.06.2026 / 18:22 2

Кадър Нова Нюз

Смятам, че тази поредица от избори също допринесе да няма постоянен американски посланик у нас. Назначаването на постоянен посланик е една добра новина, която ще подпомогне развитието на двустранните ни отношения.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият ни посланик в САЩ Елена Поптодорова, която коментира новината, че Дъглас Холдър става постоянен американски посланик в България.

"Не само в България посланиците са назначени по политически принцип. Очевидно има оценка и профил на политическото назначение у нас. Дъглас Холдър е бизнесмен и има опит в местния Конгрес във Флорида. САЩ няма да напуснат Балканите, а ще се опитат да изтласкат Русия и Китай, както и ще наблегнат на енергетиката и инфраструктурните проекти. Според мен това ще са и основните задачи на новия американски посланик", разкри тя.

"България и САЩ развиват съюзнически отношения от десетилетия. За мен ще е лоша новина, ако правителството реши да съкрати престоя на американските самолети, за които е ясно, че не участват във войната в Иран. Щом престоят на самолетите е удължен до края на юни, значи няма опасност за България. Аз така разбирам нещата", добави Поптодорова, пише novini.bg.

"Вчера Марко Рубио обяви, че в следващите дни ще има някакво споразумяване с Иран за отваряне на Ормузкия проток и последващите преговори може да продължат 30, 60, 90 дни. Бавно и мъчително се върви към договаряне между двете страни. Картината е толкова сложна, защото преговорите между САЩ и Иран не могат да бъдат отделени от преговорите между Израел и "Хизбула", където нещата изобщо не се подобряват. Войната в Украйна също затъва в своята пета година. Това обяснява и агресивността на Путин в момента. Неговите очаквания не се сбъднаха. Руският президент очакваше, че Доналд Тръмп ще накара Зеленски да склони глава, но това не се случи", завърши Елена Поптодорова.

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Коментари
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cron1 (преди 24 минути)
Рейтинг: 156770 | Одобрение: -22255
Крадлата се обажда от коневръза...
Марио Кроненберг
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kjk (преди 25 минути)
Рейтинг: 212025 | Одобрение: 21295
Добре са я намазали с кремчета на аванта в студиото,лъщи като тиган на месечина!!!

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