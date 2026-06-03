Поптодорова: Путин очакваше Тръмп да накара Зеленски да склони глава, но това не се случи

Кадър Нова Нюз

Смятам, че тази поредица от избори също допринесе да няма постоянен американски посланик у нас. Назначаването на постоянен посланик е една добра новина, която ще подпомогне развитието на двустранните ни отношения.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият ни посланик в САЩ Елена Поптодорова, която коментира новината, че Дъглас Холдър става постоянен американски посланик в България.

"Не само в България посланиците са назначени по политически принцип. Очевидно има оценка и профил на политическото назначение у нас. Дъглас Холдър е бизнесмен и има опит в местния Конгрес във Флорида. САЩ няма да напуснат Балканите, а ще се опитат да изтласкат Русия и Китай, както и ще наблегнат на енергетиката и инфраструктурните проекти. Според мен това ще са и основните задачи на новия американски посланик", разкри тя.

"България и САЩ развиват съюзнически отношения от десетилетия. За мен ще е лоша новина, ако правителството реши да съкрати престоя на американските самолети, за които е ясно, че не участват във войната в Иран. Щом престоят на самолетите е удължен до края на юни, значи няма опасност за България. Аз така разбирам нещата", добави Поптодорова, пише novini.bg.

"Вчера Марко Рубио обяви, че в следващите дни ще има някакво споразумяване с Иран за отваряне на Ормузкия проток и последващите преговори може да продължат 30, 60, 90 дни. Бавно и мъчително се върви към договаряне между двете страни. Картината е толкова сложна, защото преговорите между САЩ и Иран не могат да бъдат отделени от преговорите между Израел и "Хизбула", където нещата изобщо не се подобряват. Войната в Украйна също затъва в своята пета година. Това обяснява и агресивността на Путин в момента. Неговите очаквания не се сбъднаха. Руският президент очакваше, че Доналд Тръмп ще накара Зеленски да склони глава, но това не се случи", завърши Елена Поптодорова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!