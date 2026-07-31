Поптодорова: САЩ не се изтеглят от НАТО, а принуждават Европа да поеме собствената си отбрана

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Предстоящото преразглеждане на американското военно присъствие в Европа не означава изтегляне на САЩ от НАТО, а цели да подтикне европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио Фокус Елена Поптодорова - дългогодишен посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб.

Повод за коментара са обявените от Пентагона намерения за цялостен преглед на разполагането на американските войски на континента, както и новите търговски търкания между Вашингтон и Брюксел след наложената от ЕС глоба на Google в размер на 890 милиона евро.

По думите на Поптодорова напрежението по оста Вашингтон - Брюксел е продължение на процеси от последните години. Тя посочи, че глобата срещу Google е наложена заради нарушения на Закона за дигиталните пазари и неспазване на изискванията за равнопоставени и прозрачни условия спрямо останалите участници на пазара. Заплахите за нови мита от страна на американския президент Доналд Тръмп според нея са добре познат подход:

"Очевидно президентът Тръмп е видял в митата своеобразен инструмент за натиск и ще го използва." Тя допълни, че основният риск е свързан с евентуално застрашаване на трудно постигнатото търговско споразумение между ЕС и САЩ от Търнбъри.

Относно планираните промени във военното присъствие на САЩ в Европа Поптодорова подчерта, че процесите няма да се случат внезапно.

"Не става дума за изтегляне на Съединените щати от НАТО под никаква форма. Те искат по практически начин да стимулират Европа да пристъпи към пълноценно наваксване и заместване на тези сили и части, които ще се изтеглят", заяви тя. Поптодорова разясни, че прегледът касае основно конвенционалните сили и логистичните способности. Тя припомни, че по силата на приетия от американския Конгрес Закон за финансиране на националната отбрана числеността на американските военнослужещи в Европа не може да падне под 76 000 души.

Елена Поптодорова беше категорична, че сигурността на континента остава гарантирана на най-високо ниво.

"Ядреният чадър остава. В никакъв случай Съединените щати не оттеглят своя дял участие в колективната отбрана", изтъкна тя, като се позова и на декларацията от срещата на Алианса в Анкара, потвърждаваща ангажиментите по чл. 5 от Северноатлантическия договор.

Според нея т.нар. "коалиция на желаещите" у нас често се интерпретира погрешно. В действителност тя е създадена като механизъм, чрез който европейските държави да планират съвместни стъпки за попълване на празните пространства, които ще се отворят след преструктурирането на американските сили.

Редактор "Екип на Петел",

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