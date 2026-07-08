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Поптодорова: САЩ няма да оставят Ормуз в ръцете на Иран, блокиран при неясни условия

08.07.2026 / 21:06 1

Стопкадър Нова Тв

Защо конфликтът в Близкия изток ескалира отново и какви ще са последствията? Темата коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” – дипломатът и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова, която присъства на срещата на НАТО в Турция.

По думите ѝ  Иран е бил основна тема на разговорите.

„Тръмп каза, че всъщност разговорите продължават. Но интересите са огромни. Америка не може да си позволи да остави Ормуз в ръцете на Иран, блокиран при неясни условия”, обясни Поптодорова.

На срещата Тръмп е бил подкрепен от канадския премиер Марк Карни и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Вече има заявено желание, поне така се говори в кулоарите, Великобритания и Франция да изпратят кораби за разминиране на протока. Тоест Европа не е абдикирала напълно. Имаше едно първоначално отдръпване. Ясно е обаче, че интересите, които са заложени в Ормузкия проток, надхвърлят тези, да ги наречем леки размени на реплики или обиди и е много важно и Европа да се включи според преценката и възможностите си в осигуряването на свободното корабоплаване”, коментира Поптодорова.

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Коментари
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zorkooko (преди 15 минути)
Рейтинг: 7459 | Одобрение: 1394
тая крадла още ли говори 
zorkooko

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