Поптодорова посочи вариант за краен мир в Украйна

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Дипломат направи остър коментар на санкциите, които САЩ наложиха на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Според Екатерина Поптодорова тези санкции са предупредителен изстрел за това какво ще последва, ако Путин не седне на масата на преговорите.

Бившият ни посланик в САЩ смята също, че най-накрая вече имаме и официална американска позиция кой е виновникът за войната и кой носи вина за нейното продължаване.

Санкциите не са военни и нападателни, те са с икономически ефект, който отнема някакво време, и е факт, че руската икономика не е в цветущо състояние. Санкциите са инструмент, който има продължително и отложено действие. Американците обаче да не мислят, че с този зрелищен удар решават въпроса. Санкциите са временени и зависят от готовността на Путин да седне на масата за преговорите, каза политикът.

За да имат санкциите ефект, трябва да са комбинирани и синхронизирани с европейски решения, дори ако Америка сложи таван на цената на петрола. Така че има следващи стъпки, които Вашингтон да предприеме. Смятам, че ще се стигне до тях, ако Путин не приеме предложението на Тръмп: Спрете огъня по огневата линия, спрете да стреляте. Затова така е формулирана тази първа санкционна акция - поради отказа на Путин да прекрати огъня и вонйата, допълни Поптодорова.

Не виждам никакви признаци за промяна от руска страна на собствените искания. Краен мир може да бъде постигнат, ако Тръмп осигури с нашите съюзници въоръжение на Украйна, с което да предотврати следващи военни стъпки, категорична бе в „Лице в лице“ Екатерина Поптодорова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!