Популярни личности предупреждават за опасно заболяване при кучетата у нас

Актьори, музиканти и риалити звезди застават зад информационната кампания срещу смъртоносния „сърдечен червей“

Актьорите Асен Блатечки и Боряна Ангелова, певицата и музикален продуцент Рут Колева, писателят и автор на текстове Гери Турийска, и риалити звездите Маги Томова и Паулина Горанова са част от популярните личности, които застават зад Национална кампания за повишаване информираността и превенцията на опасната болест „сърдечен червей“ при кучетата в България. С публикации в социалните мрежи те не само показват любовта си към четириногите приятели, но и грижа и отговорност към здравето им и предпазването им от смъртоносната зараза.

Т. нар. „сърдечен червей“ (дирофилариоза) е паразитно заболяване, което се пренася от комарите. В последните години заради затоплянето на времето то е все по-разпространено у нас. Жертви на сърдечния червей стават кучета и други бозайници, а в редки случаи и хора. Когато ларвите попаднат в кръвта на кучето, за 6-7 месеца те достигат сърцето и белодробните артерии, където се развиват до зрели паразитни червеи, които достигат до 30 см дължина и могат да живеят в кучето години. Те постепенно влошават здравето му, а рискът от смъртоносен изход е сериозен.

Актуално проучване показва, че случаите на т.нар. „сърдечен червей“, който носи риск от фатален изход при кучетата, се увеличават у нас през последните три години. Затова ветеринарни лекари от цялата страна обединяват усилията си в рамките на националната информационна кампания под надслов „В сърцето има място само за любов“. Тя е подкрепена от Български ветеринарен съюз, Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни и Ветеринарна паразитологична и инфекциозна конференция, както и от десетки практикуващи специалисти.

Актьорът Асен Блатечки подкрепи инициативата, като публикува семейна снимка заедно с любимия доберман и посланието „Арес не е просто приятел, а си е член на семейството. И той като нас обича хубавото време. За него комарите в този сезон обаче могат да бъдат освен неприятни и опасни, защото разнасят рискова за кучетата зараза – т.нар. „сърдечен червей“, която може дори да застраши живота им. Наша отговорност е да го пазим, защото той не може сам. И ако вие също имате четириног любимец у дома, сега е моментът да сте сигурни, че сте се погрижили за него и здравето му. Достатъчно е да не отлагате, а да попитате ветеринарния си лекар как да го предпазите от „сърдечен червей“ с профилактика“, споделя звездата на българското кино и сериали.

Рут Колева също призова последователите си да се обърнат към своите ветеринарни лекари, за да защитят кучетата си от опасното заболяване. Създателят на платформата „Пощенска кутия за приказки“ Гери Турийска пък публикува снимка на своя опашат приятел и прикани всички да се информират за рисковете и превенцията срещу болестта.

„ Да имаш домашен любимец е отговорност, а не емоционално решение за момента. Те не са играчки, не са временна компания и не са подарък, който можеш да оставиш настрана, когато ти стане неудобен. Те са живи същества, които разчитат изцяло на нас – за грижа, сигурност, внимание и любов“, сподели в трогателен пост с поредица от снимки с любимите си малтийски болонки и Маги Томова и разкри важни факти за предпазването от „сърдечен червей“.

Всеки собственик на куче може ефективно да предпази своя домашен любимец, като се обърне към ветеринарен лекар за бърз тест срещу дирофилариоза. Ако той е отрицателен, се избира подходяща форма на профилактика. Тя може да започне още от 8-седмична възраст и се прави веднъж на всеки 30 дни, поне в периода от април до ноември. Много ветеринарни лекари обаче съветват за максимална сигурност тя да се провежда целогодишно, защото дори еднократен пропуск създава риск за домашния любимец. Съществуват удобни комбинирани противопаразитни препарати, които защитават едновременно срещу сърдечен червей и най-често срещаните вътрешни и външни паразити.

Още информация за заболяването и превенцията му можете да намерите на сайта на информационната кампания .

*публикация