Популярността на Хари и Меган спадна във Великобритания

Стоп Кадър CBS , Oprah With Meghan And Harry First Look |"Almost Unsurvivable"

Публичната изява на принц Хари и Мегън Маркъл започнава да се отрязава зле на имиджа им. Популярността на Хари и Меган спадна рязко във Великобритания след интервюто с Опра Уинфри, като никога не е била толкова ниска.

Това съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервюто, излъчено в петък миналата седмица, Меган каза, че молбите й за помощ, когато е мислела за самоубийство, са били пренебрегнати, и че някой от кралското семейство е попитал колко тъмна може да е кожата на сина ѝ. Принц Хари също се оплака от реакцията на семейството му на решението им да се откажат от официални задължения.

Интервюто предизвика най-голямата криза през този век за 1000-годишната монархия. Според анкетата на YouGov след нея позицията на херцозите на Съсекс също е пострадала. 48 процента от 1664 респонденти са с отрицателно мнение за Хари в сравнение с 45 с положително.

За първи път отношението към Хари е отрицателно, като точките му са спаднали с 15 спрямо предишната седмица. Само 30 процента от анкетираните са с положително мнение за Меган, а 58 процента са с отрицателно. Друга анкета, извършена след интервюто, установи, че има възрастови разлики в отношението към Хари и Меган.

Повечето от младите - на 18 до 24 години им симпатизират, докато над 65-годишните са предимно отрицателно настроени към тях. Единственият друг човек от кралското семейство, чиято популярност също е спаднала, е бащата на Хари, престолонаследникът принц Чарлз.

Според анкетата 42 процента от хората сега имат отрицателно отношение към него в сравнение с 49 с положително мнение. Цели 80 процента харесват кралица Елизабет Втора, а три четвърти от респондентите принц Уилям и съпругата му Кейт.

