Поради липса на средства гърците все повече търсят стоки втора употреба

Булфото

Гърците все повече търсят стоки втора употреба поради липса на средства, показва проучване на Асоциацията на потребителите.

Рецесията в Гърция засегна силно магазините. На границата на оцеляването са много търговски обекти, които продават качествени и маркови облекла. Много от тях затвориха, но пък постоянно се появяват магазини за стоки втора употреба, коментират пред медиите търговците.

Поради липса на средства много от младите хора вече се обличат в класически стил, като носят дрехи, които са били на мода преди десет и повече години, казват дизайнерите на облекла.

На втора ръка дрехи и обувки клиенти са предимно студенти и хора с ниски доходи. Магазините продават по различна система – на бройка или на килограм дрехи. Дрехите гръцко производство са качествени, но скъпи, според проучване на Асоциацията на потребителите, цитирано от БНР.

Все повече се търсят мебели втора употреба особено от младите семейства, които са под наем.

Отвориха специални магазини за обзавеждане на детска стая и клиентите всеки ден се увеличават.

В повечето общини има места, където се събират излишни, но качествени дрехи и се раздават на социално слабите семейства.

Някои коментари в медиите се опитват да представят дрехите втора употреба като мода, но в социалните мрежи гърците са категорични, че това е израз на бедност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!