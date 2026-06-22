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Поразен е и най-големият руски сателитен комплекс в Москва

22.06.2026 / 15:19 1

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През нощта на 21 срещу 22 юни ВСУ са нанесли удар по Центъра за космически връзки в Дубна, Московска област, съобщи Генщабът на ВСУ, предаде OFFnews.bg

За момента не е ясно точно с какъв вид оръжие е атакувано съоръжението, но в района има силно задимяване.

Центърът за космически връзки в Дубна е най-голямото сателитно съоръжение в Русия.

Сателитният комуникационен център Дубна (СКЦ) предоставя сателитни комуникации и телевизионни и радиоразпръсквателни услуги. Освен това СКЦ управлява правителствени комуникационни линии чрез канала Москва (Шаболовка) – Дубна.

Властите в Москва до момента не са потвърдили информацията.

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