Пореден инцидент разтърси оръжейния завод „Арсенал“: Работник е тежко ранен

Снимка: Булфото

Пореден инцидент разтърси оръжейния завод „Арсенал“ в Казанлък. Работник е пострадал тежко при трудова злополука в един от цеховете днес предиобед.

Пострадалият мъж е бил незабавно транспортиран в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“. По първоначална информация той е с тежка травма в коремната област, а медиците предприемат всички необходими мерки за стабилизация, съобщава novini.bg.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Очаква се официална информация от ръководството на „Арсенал“ АД и отговорните институции по-късно през деня.

