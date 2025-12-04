Пореден протест с искане за оставка на кабинета и запазване на лева във Варна

Снимки: Булфото

Граждански протест с искане за оставка на правителството и запазване на българския лев се провежда във Варна. Протестната акция е подкрепена от ПП "Възраждане". Митингът прерасна в шествие малко след обявения начален час, предава Радио Варна.

Протестиращите се събраха на надписа "Варна" на площад "Независимост", а след това се отправиха към площад "Севастопол" (пл."Свят"), като целта е да стигнат до сградата на общината.

