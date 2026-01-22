Пореден протест с искане за оставката на Сарафов в София

Булфото

За 8:30ч. днес пред Съдебната палата в София е насрочен протест с искане за оставката на изпълняващия длъжността главен прокурор.

Той се организира от iнициативата "Правосъдие за всеки", която счита, че Борислав Сарафов заема поста незаконосъобразно, предаде БНР.

Вчера също имаше протест. Инициаторите припомниха за актове на КС, на върховни и на апелативни съдилища, които с определенията си отказват да приемат Сарафов за ръководител на обвинението след юли миналата година, съгласно последните промени в Закона за съдебната власт.

Протестът вчера премина в шествие до сградата на Висшия съдебен съвет.

