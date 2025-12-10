Пореден протест срещу управляващите в София днес

Булфото

За сряда вечер в центъра на столицата е насрочен пореден опозиционен протест.

На 1 декември в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Смолян, Сливен, Стара Загора, и други градове се проведоха многохилядни протести. Основното искане бе именно оттегляне на проектобюджета и изготвянето на нова план-сметка за догодина. Демонстрацията започна мирно и с искане за оттегляне на Бюджет 2026 г., но приключи с искания за оставка.

След протеста в София в по-късните часове на 1 срещу 2 декември провокатори се отправиха първо към централата на ДПС- Ново начало. Там се стигна до първите сблъсъци. Младежите хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един полицейски бус. Безредиците продължиха до полунощ. Малко преди полунощ бе опожарен и разграбен офисът на ГЕРБ на бул. „Дондуков“.

По време на протестите бяха арестувани 71 души. Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени с имената на улици върху тях. В ареста за постоянно останаха петима от вандалите, а срещу други се водят следствени действия.

Ден по-късно, правителството оттегли Бюджета за догодина, като решението за изтеглянето му беше взето на неприсъствено заседание на Кабинета. Със същото решение бяха оттеглени и законопроектите за бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Въпреки решението на кабинета за оттегляне на бюджета, от ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. Още същият ден премиерът обяви, че няма да подаде оставка на прага на еврозоната.

Очаква се дебатите по вота на недоверие да бъдат придружени отново с организирани от ПП-ДБ мащабни протести на недоволни от политиката на правителството.

Към момента са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта, каза във вторник на брифинг пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) във връзка с утрешния протест от 18:00 ч.

„Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да може да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за изваждане на лица, които са провокатори", обясни инспектор Иван Георгиев.

По време на протеста ще има сцена, която ще е позиционирана пред шадравана на президентството, както и няколко видеоекрана, каза той.

„Едната видеостена ще се намира пред стълбите на Народно събрание, а другата ще бъде разположена на бул. „Дондуков“, поясни той. Инспектор Георгиев посочи, че ще има три шествия, организирани от студенти. Едното тръгва от НАТФИЗ, другите две ще са от Софийския университет „Климент Охридски“. Пред НАТФИЗ ще се събират около 15:00 часа, а шествието ще е около 17:45 часа. Другите в 18:00 часа тръгват от Софийския университет към бул. „Цар Освободител“. Трите шествия ще се влеят в протеста в „триъгълника на властта“, каза инспектор Георгиев, предаде "Дарик", позовавайки се на БГНЕС и БТА.

