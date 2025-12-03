Пореден турнир по акробатичен рокендрол за купа "Коледна звезда"

снимка: Община Варна

На 6 декември, в Многофункционална спортна зала на Първа езикова гимназия ще се проведе поредното издание на Националния турнир по акробатичен рокендрол за купа „Коледна звезда”.

Събитието се организира от Клуб по танци „Стар денс“, с главен треньор Радостина Енчева със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по акробатичен рокендрол.



В танцовия маратон ще вземат участие състезатели в няколко възрасти: деца, юноши и младежи от клубовете в София, Пловдив, Ловеч и Варна. Те ще демонстрират своите умения в класовете: „Соло” ,”Деца”, ”Юноши”, ”В”, формации ”Момичета” и други.

КТ „Стар Денс“ отбелязва 15 години от създаването си и изказва своята благодарност към Община Варна, Дирекция „Спорт“ , БФАРР, и всички родители, които помагат на състезателите да покажат своят талант, труд и вдъхновение!

Програма:

12:30 ч. – Техническа конференция

13:30 ч. – Официално откриване

16:00 ч. – Награждаване и закриване

Вход свободен.

