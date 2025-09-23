кадър: Бтв

Пореден влаков инцидент. Локомотив и три вагона на товарна композиция дерайлираха до гара Елисейна.

За щастие няма пострадали хора.

Заради излезлия от релсите влак, движението се осъществява по един релсов път, а това води до нарушение в графика през целия ден и до момента.

А в края на дългия уикенд, в сайта си БДЖ съобщава за закъснения на влакове с до 150 минути.

В сигнал до bTV, клиенти на железниците съобщиха, че са били принудени да чакат повече от час в спрените влакове, докато се организира преминаването на пътническите композиции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!