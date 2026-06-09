Поредица от нападения над таксиметрови шофьори, от бранша искат професията да стане защитена
Стопкадър Нова Тв
Поредица от нападения над таксиметрови шофьори през последните седмици предизвика остра реакция от бранша, който настоява за законодателни промени и по-строги наказания за извършителите. Представители на сектора предупреждават, че липсата на специална защита за водачите ги поставя в рискова среда по време на работа.
Два от последните случаи включват физическо насилие срещу шофьори в Пловдив и Перник. За посегателствата разказа управителят на фирмата, за която работят потърпевшите - Николай Джумаков.
След леко произшествие друг участник в движението реагира агресивно и започва да удря 57-годишния шофьор Васил Димитров, без да се опита да изясни ситуацията спокойно.
Вторият случай е от нощта на 6 юни в Перник, където 50-годишен таксиметров шофьор бил нападнат непосредствено преди да започне работа. По информация на бранша пострадалият е получил сериозни травми и е настанен за лечение в столично лечебно заведение.
„Започнали да го бият и ритат, има счупен нос и проблеми със скулата и челюстта“, разказва за Нова Тв Джумаков.
И за двете нападения има задържани, които впоследствие били освободени до изготвяне на съдебномедицински експертизи.
Според представители на бранша, при установяване на по-тежка телесна повреда, се очаква повторно задържане и повдигане на обвинения.
Джумаков е внесъл предложение до институциите професията таксиметров шофьор да бъде включена в категорията на защитените, подобно на полицаи, медици и учители.
От организацията настояват и за национален анализ на случаите на насилие срещу шофьори, както и за мерки за превенция. Браншът подчертава, че целта на исканията е да се гарантира по-голяма сигурност за работещите на пътя и да се предотвратят бъдещи инциденти. Очаква се допълнителен диалог с институциите и евентуални законодателни инициативи по темата, пише nova.bg.
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