Поредна авария, пореден ден без вода за осем села край Нова Загора

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За пореден път в рамките само на няколко дни жителите на осем села в община Нова Загора останаха без вода заради авария по магистралния водопровод „Червенаково“. Според съобщение на ВиК – Сливен водоподаването е прекъснато от 21:00 часа на 4 юли до отстраняване на аварията за селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки.

Така хроничният проблем с амортизираната инфраструктура продължава да създава сериозни затруднения за жителите на района, които през последните два месеца на няколко пъти са принудени да търпят водни режими, продължаващи и повече от един ден. Справка на сайта на оператора сочи, че за първите 4 дни на месец юли това е второто прекъсване на водоподаването, предаде БНР.

Хроничният проблем с непрестанните аварии по ЦПС „Червенаково“ е видим при проверка на данните за изминалите два месеца. Почти същите населени места останаха без вода след аварии на 24 юни, 9 юни, 13 май и 4 май. На 16 юни проблем по системата „Червенаково“ засегна дори Нова Загора и още няколко населени места от общината. Прекъсванията на водоснабдяването отдавна са тревожна закономерност, а не в единични случаи, но решение на проблема на хоризонта не се вижда.

По повод новото спиране на водата кметът на община Нова Загора Галя Захариева посочи в своя публикация, че още от началото на мандата си настоява пред всички компетентни институции за решение на проблема. Тя обърна внимание, че водопроводът е държавна собственост и общината няма възможност сама да реализира необходимия мащабен проект за неговата подмяна.Захариева съобщи, че е изпратила поредно официално писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството с настояване за спешни действия, но до момента не е получила отговор. По нейно настояване ВиК – Сливен е изготвило прединвестиционно проучване, според което цялостната реконструкция на водопровода би струвала между 20 и 30 милиона евро. Според кмета по-реалистично решение на този етап е държавата да осигури средства поне за подмяната на най-компрометираните шест километра от трасето – по три километра в землищата на селата Кортен и Загорци, където най-често възникват аварии.

Общинският съвет в Нова Загора прие предложение с искане за осигуряване на финансиране за проектиране и подмяна на магистрален водопровод „Червенаково – Бял кладенец“.

Още преди близо година управителят на ВиК – Сливен инж. Пламен Трифонов призна пред Радио Стара Загора, че състоянието на магистралния водопровод е критично. Стоманеното съоръжение, изграждано през 60-те и 70-те години на миналия век, е силно корозирало, което води до все по-чести аварии. При всяка повреда се налага изпразване на целия водопровод, а последващото му пълнене под налягане често предизвиква нови аварии.

„Проблемът става все по-сериозен. С течение на годините корозията се увеличава. Растат и авариите“, предупреди тогава Трифонов, като посочи, че най-критичен е участъкът от село Кортен до Нова Загора.

Докато институциите търсят средства за цялостен ремонт, жителите на засегнатите села продължават да плащат цената на остарялата инфраструктура с поредни дни без вода и без яснота кога ще бъде намерено трайно решение на проблема.

Редактор "Екип на Петел",

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