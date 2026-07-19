Поредна лодка с около 60 мигранти е открита край гръцкия остров Крит

Снимка: Пиксабей

Лодка с около 60 мигранти е била открита днес в обедните часове в района южно от гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Плавателният съд е бил засечен от въздушен апарат за наблюдение на европейската гранична служба „Фронтекс“ и от съд на гръцката брегова охрана, посочва БТА. Мигрантите ще бъдат откарани в пристанището Йерапетра.

Въпреки все още сложната обстановка с миграцията около Крит, данните на гръцкото Министерство на миграцията и убежището показват намаляване на пристигналите мигранти през първата половина на 2026 г. и увеличаване на връщането на незаконно пребиваващи чужденци в страните им на произход, съобщава АНА-МПА.

Върнатите чужденци са се увеличили с 20 процента в сравнение със същия период на 2025 г. Случаите на принудително репатриране са се увеличили с 41 процента от 915 на 1292, а доброволните чрез Международната организация за миграция с 18 процента – от 740 на 870. Още 468 мигранти са отпътували доброволно по други процедури спрямо 488 през 2025 г.

Новопристигналите по море нелегални мигранти са намалели с 27 процента на годишна база – от 16 985 през първото шестмесечие на 2025 г. на 12 496 през първата половина на тази година.

Според източници от министерството положителни резултати дава политиката „затвор или връщане“. От февруари до сега 599 незаконно пребиваващи в Гърция чужденци са избрали да се завърнат доброволно в страните си на произход.

Редактор "Екип на Петел",

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