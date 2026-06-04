Поредни ценни експонати за спортната колекция на Община Варна

Снимка Община Варна

Спортната колекция на Община Варна в Юнашкия салон се обогати с още няколко нови ценни експонати.

Пълен комплект медали – златен, сребърен и бронзов и топка на националния ни отбор от завършилото преди броени дни в морската ни столица 42-о Европейско първенство по художествена гимнастика, бяха връчени на директорът на Дирекция „Спорт“ – Кристиан Димитров, който благодари за жеста и си пожела експозицията от този красив спорт, да продължи да се увеличава.

Ценните придобивки бяха дарени от президентите на варненските клубове „Грация“ и „ЧАР ДКС“ и членове на Организационния комитет на шампионата – Кристиана Генчева и Филипа Филипова.

Новите експонати веднага бяха изложени в специално отредената витрина на гимнастичките, където са още бухалките на олимпийската шампионка от Токио – Симона Дянкова, отличията на Деспа Кателиева от СП през 1969 г във Варна, и на Филипа Филипова от СШ в Сараево през 1989 г., както и още много уреди и медали на варненските грации.

Редактор "Екип на Петел",

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