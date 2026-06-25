Поредни удари срещу наркоразпространението във Варна – двама дилъри на фентанил са задържани

снимка: ОДМВР Варна

В рамките на два последователни дни служители на ОДМВР – Варна задържаха двама мъже непосредствено след извършени сделки с наркотични вещества.

На 23 юни, в хода на специализирана полицейска операция, е задържан 45-годишен мъж непосредствено след продажба на фентанил. При последвалите действия в обитаваното от него помещение са открити различни по вид наркотични вещества – фентанил, марихуана, метамфетамин и метадон, както и електронна везна. По случая е образувано досъдебно производство.

При друга реализация, осъществена на следващия ден, полицейски служители задържаха 52-годишен варненец непосредствено след продажба на фентанил. При извършената проверка от него са иззети 43 пакетчета, съдържащи фентанил, и малко количество метадон и 7500 евро .

И двамата задържани са криминално проявени и осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества, съобщават от ОДМВР - Варна.

Реализациите са част от последователните действия на Полицията в областния град за ограничаване на разпространението на наркотични вещества и неутрализиране на лицата, ангажирани с тази престъпна дейност.

Фентанилът е сред най-опасните наркотични вещества, разпространявани в световен мащаб. През последните години той все по-често се установява и в Европа, както и в България. Поради изключително силното си действие дори минимални количества могат да причинят тежки увреждания и смърт. Противодействието на разпространението му остава сред основните приоритети в работата на полицията.

Работата по двата случая продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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