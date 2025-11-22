Поредни жертви след удар в ивицата Газа

Кадър Нова ТВ

Най-малко 24 души са убити и 54 ранени при израелските удари срещу ивицата Газа, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на здравните власти в анклава.

По-рано кабинетът на израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че са убити петима висши членове на Хамас, в отговор на нарушаване на примирието от страна на палестинската групировка. Според съобщението, въоръжен мъж е навлязъл в контролираната от Израел територия в анклава и е използвал „хуманитарния път в района“. Армията заяви, че в отговор напада цели в Газа, допълва БНР.

Една от атаките, при която са убити 11 души, е била насочена срещу автомобил в град Газа. Останалите са жертви на удари по къща в Дейр ал Балах в централната част на анклава и по къща в лагера Нусейрат.

