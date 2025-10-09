Поредно издание на „Black Sea Trail“ във Варна

Снимки: „Black Sea Trail“

Поредното издание на планинското бягане и пешеходен поход „Black Sea Trail“ ще се проведе в неделя - 12 октомври в местността Черноморец във Варна. Организаторите на събитието СК „Aй Рън“ и Дирекция „Спорт“ към Община Варна отново ще съберат всички желаещи, да споделят онова специално усещане, което само бягането сред природата може да даде.



Три дистанции – 11 км, 26 км или 38 км – всяка със своя характер и предизвикателство. Морето вляво, гората вдясно, а между тях – пътеката, която ще те отведе към твоето лично приключение и онова особено чувство, че правиш нещо голямо за себе си. Тази година за призьорите са осигурени специално изработени оригинални медали – заявиха инициаторите на събитието.

Те изказаха и специални благодарности на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, която подкрепя инициативи, обединяващи хората и насърчаващи активния начин на живот.

Регистрациите вече са отворени, можете да се запишете тук. Ако случайно пропуснете онлайн срока, ще можете да се регистрирате и на място в събота или неделя при раздаване на стартовите пакети.

Програмата

06:45 ч. – Раздаване на стартови номера и нови регистрации (старт/финал комплекс „Синьо лято“)

08:00 ч. – Техническа конференция

08:30 ч. – Старт на 38 км

09:00 ч. – Старт на 26 км

09:30 ч. – Старт на 11 км

09:40 ч. – Старт на пешеходен поход

11:00 ч. – Край на контролното време за 11 км

12:30 ч. – Край на контролното време за 26 км

13:30 ч. – Край на контролното време за 38 км

14:00 ч. – Награждаване на победителите и томбола

