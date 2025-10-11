Поредно признание за класата на Александър Везенков

Кадър Youtube

Българската суперзвезда в баскетбола Александър Везенков беше избран за най-добър в третия кръг на Евролигата. Крилото беше над всички при победата на своя Олимпиакос с 86:67 над Дубай, предаде Гонг.

Везенков получи коефицент от 34, след като изведе Олимпиакос до победата с 86:67 у дома над Дубай Баскетбол. Той се отчете с 25 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър. Българинът получава наградата за най-полезен играч на кръга за 15-и път в кариерата си в Евролигата. Само Шейн Ларкин (19 пъти) и Нандо Де Коло (16) са пред него във вечната класация.

Чима Монеке от Цървена звезда (Белград) и Кевин Пънтър от Барселона са с коефицент по 31 точки в третия кръг. Монеке изведе Звезда до успех с 86:81 като гост над действащия шампион Фенербахче Истанбул с 20 точки, 12 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки. Пънтър се открои при домакинската победа на отбора си над Валенсия със 108:102 с 27 точки, 1 борба и 7 асистенции.

