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Поредно заседание срещу алкохолния бос Миньо Стайков

21.02.2020 / 07:00 0

Снимка: Булфото

Поредно заседание по дело срещу алкохолния бос Миню Стайков. Днес пред специализирания съд ще се разпитват свидетели по случая.

Стайков е подсъдим за участие в престъпление с цел злоупотреба еврофондове. Към момента, той продължава да е задържан.

Срещу него се води и друго дело- за производство на нелегални цигари и данъчни престъпления.

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