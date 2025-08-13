Поредно земетресение разлюля Халкидики

Снимка: БАН

Земетресение с магнитуд 4.2 е регистрирано в района на полуостров Халкидики, Гърция.

По данни на Националния сеизмологичен Център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН, трусът се е усетил в 23,29 ч. българско време във вторник - 12 август.

Епицентърът е бил на 150 км от Петрич, на 215 км от Благоевград и на 280 км от София.

Земетресението е част от поредицата, която се наблюдава в района на полуострова от 7 юни тази година, допълват от Националния институт по геофизика, геодезия и география.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!