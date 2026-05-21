Поредното дело срещу актьора Димо Алексиев
Софийският градски съд допусна разпит на единия полицай - Мирослав Генков и видеотехническа експертиза за времето на проверката по делото срещу актьора Димо Алексиев.
По-долната инстанция осъди Алексиев на една година и шест месеца затвор при общ режим по обвинение, че шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление.
Според съда има разминавания в показанията на Генков от досъдебното производство и пред първоинстанционния съд. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени, предаде БТА.
