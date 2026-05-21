Поредното дело срещу актьора Димо Алексиев

Булфото

Софийският градски съд допусна разпит на единия полицай - Мирослав Генков и видеотехническа експертиза за времето на проверката по делото срещу актьора Димо Алексиев.

По-долната инстанция осъди Алексиев на една година и шест месеца затвор при общ режим по обвинение, че шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление.

Според съда има разминавания в показанията на Генков от досъдебното производство и пред първоинстанционния съд. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!