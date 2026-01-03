реклама

Поредното съборено дърво в София, този път без жертви

03.01.2026 / 18:17 0

Снимки: Булфото

Силният вятър събори над 20-метрова топола около 14 ч. днес в софийския квартал "Павлово" на ул. „Симеон Радев“. 

Само по чист късмет няма загинали или ранени, посочва Булфото. 

Жители на района твърдят, че многократно са подавали сигнали до район „Витоша“ за опасното дърво, но въпреки ясните предупреждения и реалния риск, отговор и действия от страна на общината не е имало. 

Поредният инцидент, който можеше да бъде предотвратен.

