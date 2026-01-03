Поредното съборено дърво в София, този път без жертви

Снимки: Булфото

Силният вятър събори над 20-метрова топола около 14 ч. днес в софийския квартал "Павлово" на ул. „Симеон Радев“.

Само по чист късмет няма загинали или ранени, посочва Булфото.

Жители на района твърдят, че многократно са подавали сигнали до район „Витоша“ за опасното дърво, но въпреки ясните предупреждения и реалния риск, отговор и действия от страна на общината не е имало.

Поредният инцидент, който можеше да бъде предотвратен.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!