Породисто тигрово куче е изхвърлено на улицата във Варна

Гражданка алармира за открито породисто куче във Варна.

"Здравейте! Намерено породисто тигрово куче, в окаяно състояние (Варна). Личи, че е още бебе, лежи свито и изплашено върху мократа кал край пътя, до него има хвърлен сух хляб и нещо като порутена колиба, в която не може да влезе.

Предполагам, че е изхвърлено, тъй като има недъг - краченцата му са криви (прилича на рахит). Правя тази публикация с надеждата някой да пожелае да му осигури временен или постоянен дом. Вярвам, че състоянието му е лечимо и може да живее нормален живот.

У дома съм с две кучета и котка и няма как да го взема, въпреки желанието ми. Малко по-късно ще отида да го нахраня и да му постеля нещо да легне. Готова съм да съдействам за транспорт и за всичко, стига се намерят кандидати, които да отворят дома и сърцето си за него.

