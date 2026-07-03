Пороен дъжд наводни Слънчев бряг и Несебър
Снимка Пиксабей
Кратък, но пороен дъжд наводни улици и алеи в Слънчев бряг и Несебър. Вода е проникнала в приземни етажи на хотели, а движението в двата района е затруднено. Образуваха се задръствания както в курорта, така и на входа на Несебър, предаде БНР.
В социалните мрежи бяха публикувани кадри на автомобили, потънали до половината във водата по наводнените улици, пише novini.bg.
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