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Пороен дъжд наводни Слънчев бряг и Несебър

03.07.2026 / 21:44 0

Снимка Пиксабей

Кратък, но пороен дъжд наводни улици и алеи в Слънчев бряг и Несебър. Вода е проникнала в приземни етажи на хотели, а движението в двата района е затруднено. Образуваха се задръствания както в курорта, така и на входа на Несебър, предаде БНР.

В социалните мрежи бяха публикувани кадри на автомобили, потънали до половината във водата по наводнените улици, пише novini.bg.

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