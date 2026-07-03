Пороен дъжд наводни улици във Варна, следят нивото на язовирите
Кадри Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Н. Николов, Никола Никола
Пороен дъжд във Варна превърна улиците и алеите в Морската градина в кални реки.
Има сигнал за запушени шахти на улица "Георги Бенковски", градският транспорт се движи нормално.
Следи се нивото на язовирите в региона, съобщиха от Oбластната администрация.
Подлезът на Икономическия университет е наводнен, съобщи Мая Георгиева, която изпрати снимка до редакцията на Радио Варна.
Оттичащият се дъжд затрудни движението по крайезерния път и по бул. "Христо Смирненски", информираха варненци в публикации в социалните мрежи.
Днес облачността ще е променлива, сутринта на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но по атмосферни смущения ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, информираха от НИМХ-Варна. До обяд само на отделни места, а следобед и над по-голяма част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максимални температури от 29 до 34 градуса, по крайбрежието малко по-ниски, за Варна 29 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала. Температура на морската вода от 24 до 27 градуса.
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