Пороен дъжд наводни улици във Варна, следят нивото на язовирите

Кадри Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Н. Николов, Никола Никола

Пороен дъжд във Варна превърна улиците и алеите в Морската градина в кални реки.

Има сигнал за запушени шахти на улица "Георги Бенковски", градският транспорт се движи нормално.

Следи се нивото на язовирите в региона, съобщиха от Oбластната администрация.

Подлезът на Икономическия университет е наводнен, съобщи Мая Георгиева, която изпрати снимка до редакцията на Радио Варна.

Оттичащият се дъжд затрудни движението по крайезерния път и по бул. "Христо Смирненски", информираха варненци в публикации в социалните мрежи.

Днес облачността ще е променлива, сутринта на места видимостта ще е намалена. През деня ще има и слънчеви часове, но по атмосферни смущения ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, информираха от НИМХ-Варна. До обяд само на отделни места, а следобед и над по-голяма част от района ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Не са изключени и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максимални температури от 29 до 34 градуса, по крайбрежието малко по-ниски, за Варна 29 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала. Температура на морската вода от 24 до 27 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!