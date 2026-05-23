Порои с гръмотевични бури през почивните дни

Макар и без сериозни температурни колебания, времето в следващите 48 часа запазва високата степен на неустойчивост. След кратко спиране в някои райони в събота валежите от дъжд ще продължат в цялата страна с различен интензитет.

В Северна България количеството на валежа ще е най-голямо. В топлите часове ще се оформят гръмотевични бури с по-голям потенциал за градушка в Централна и Източна България, съобщава Нова телевизия.

Динамична ще е обстановката и в неделя. Преди обяд облаците тук-там ще се разкъсат, но след това отново ще има кратки, временно интензивни валежи с гръмотевични процеси и риск от градушка.

Температурите и в събота, и в неделя ще останат без значителна промяна, в интервала 20-25 градуса. Ще се усеща вятър от Север с осезаеми пориви в източната половина на страната.

Предстоящата седмица ще е доста по-приветлива. Сутрините ще са слънчеви. В следобедите ще има временни увеличения на облачността, но валежите няма да са повсеместни, а с локален характер. Ранните прогнози допускат студен атмосферен фронт да премине в средата на периода с кратки интензивни дъждове, гръмотевици и риск от градушка. Явленията ще са по-интензивни в Североизточна България.

Дневните температури в следващите дни ще се повишат и към сряда ще достигнат летни нива от почти 30 градуса. В края на седмицата ще се върнат отново до интервала 20-25 градуса.

