Порошенко: Путин очакваше да посрещнем войските им с цветя, но ние ги посрещаме с коктейли "Молотов"

Снимка Туитър, Петро Порошенко

Бивш президент на Украйна постави Путин на място.

"Украйна трябва да бъде приета в ЕС, вече платихме достатъчно висока цена само за намерението да се присъединим към Съюза", заяви президентът Петро Порошенко (2014-2019 г.) преди минути в интервю за France 24.

Във военна униформа и от улиците на Киев, които украинците защитават пети пореден ден, Порошенко благодари на ЕС за безпрецедентното решение Съюзът да изпрати в Украйна смъртоносни оръжия на стойност 450 млн. лв. Той обаче заяви, че ЕС трябва да е по-категоричен в подкрепата си за страната и по ускорен механизъм да я приеме като равноправна членка на ЕС. Освен това той съобщи, че по-късно ще се проведе извънредно заседание на украинския парламент, на което ще бъдат обсъдени възможностите за присъединяване към ЕС.

Порошенко заяви още, че Блокът трябва да обмисли възможностите за предоставяне на финансова и икономическа помощ за възстановяването на Украйна. В профила си в "Туитър" той твърди, че трябва да започне да се мисли за нов план "Маршал" за Украйна.

Той коментира и провеждащите се в момента двустранни преговори между руска и украинска делегация и препотвърди, че Украйна няма да се откаже от суверенитета и териториите си.

"Путин очакваше, че руските войски ще бъдат посрещани с цветя. Вместо с това ние ги посрещаме с коктейли "Молотов".

Той допълни, че съпротивата в страната е много силна и за свободата си се борят рамо до рамо и военни, и цивилни. В социалните мрежи по-рано се появиха видеа на десетки хора, правещи антитанкови съоръжения и коктейли Молотов, пише offnews.bg.

People in Odesa, #Ukraine are preparing Molotov cocktails to defend their city from Russian invaders. pic.twitter.com/0QN9Mlwat8