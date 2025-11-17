реклама

Порошенко поиска цялото украинско правителство да подаде оставка

17.11.2025 / 17:34 3

Кадър Youtube

Бившият украински президент Петро Порошенко призова цялото правителство в Киев да подаде оставка заради корупционния скандал в енергийния сектор, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

"Цялото корумпирано правителство трябва да подаде оставка", каза опозиционният политик във видеообръщение. Той посочи, че оставките на двама министри са "фарс", защото имената на поне петима правителствени представители са свързани със скандала.  

Порошенко, който бе президент на Украйна в периода 2014-2019 г., призова да се сформира ново патриотично правителство на националното единство. Според него в кабинета трябва да влязат експерти, които да обединят всички политически сили в страната. 

Доверието на украинските граждани в правителството трябва да бъде възстановено, за да бъде избегната политическа дестабилизация, посочи още той.

През последните седмици украинските власти публикуваха записи на разговори, свързани с корупция в украинското държавно дружество за атомна енергия "Енергоатом". Към момента загубите се изчисляват на около 100 милиона долара. 

Министърът на правосъдието Герман Галушенко и министърът на енергетиката Светлана Гринчук подадоха оставка. Но Тимур Миндич - бизнесмен, смятан за приближен до президента Володимир Зеленски - и други, замесени в скандала, избягаха в чужбина.

Антикорупционните власти в Украйна обявиха, че ще публикуват допълнителна информация, която ще засегне предимно отбранителния сектор. 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
robotron2000 (преди 1 минута)
Рейтинг: 52809 | Одобрение: 1989
Кран путинският гъзоцелуваш беше Янокович! колкото до петро порошенко и той е участвал във всичките корупционни схеми а някой дори ги е измислил! 
0
0
cron1 (преди 15 минути)
Рейтинг: 131651 | Одобрение: -17529
Тоя боклук, дето на путкин му целуваше гъза ли, беше? Гняв
Марио Кроненберг
0
0
kris (преди 24 минути)
Рейтинг: 533437 | Одобрение: 99542
Ша стане.....Га цъфнат на Зеления налъмите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

