Порошенко с автомат в Киев: Путин е луд и зъл, обяви война на целия свят

Кадър и видео Туитър, Nora Neus

Бивш държавен глава на Украйна се показа с автомат в Киев и изрази мнение за военната атака на Русия срещу държавата му.

Бившият президент на Украйна Петро Порошенко даде интервю за CNN в петък от улиците на Киев. Той говори за руската инвазия, показвайки автомат "Калашников", а зад гърба му се виждаха въоръжени мъже. Петро Порошенко бе президент на Украйна от 2014 до 2019 г.

Той разказа, че на два-три километра от него продължават боевете с Русия. „Всички трябва да разберат - Путин обяви война не на Украйна. Путин обяви война на целия свят, на всеки един човек, който гледа сега", каза Порошенко.

Порошенко нарече руския президент Владимир Путин „просто луд“ и „зъл“, за да „дойде тук да убива украинци“. Попитан от водещия на CNN Джон Бърман с какво е въоръжен, Порошенко вдигна автомата и каза, че много украинци искат да се включат в битката срещу Русия, което показва „как украинците мразят Путин“. Но той отбеляза също, че нямат "достатъчно оръжие“. Запитан от водещия колко дълго могат да издържат срещу Русия, Порошенко отговори: „Завинаги“, пише actualno.com.

Former Ukrainian president Petro @poroshenko shows @JohnBerman the arms his group is carrying, including a short Kalashnikov and two machine guns, noting they don't have a tank or anything more since they just started this patrol a few days ago pic.twitter.com/03hUysku89