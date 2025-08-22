Порой в голяма част в страната, на места с градушка

снимка Булфото

Гръмотевична буря с интензивен дъжд и силен вятър се изви над Търговище. Има данни и за паднала градушка, съобщи БТА. Валежът продължи около 20 минути. Улиците в града бързо се наводниха, шахтите не успяваха да поемат своевременно падналите количества дъжд. Хора и автомобили се затрудниха при придвижването си. В някои райони на града е прекъснато електрозахранването.

За кратко време са получени редица сигнали за паднали дървета по пътища в различни направления, за момента всички се отнасят за община Търговище.

В резултат на силната буря този следобед дърво е паднало върху автомобил в движение в Монтана. Състоянието на шофьора и дали е имало пътници в колата не се съобщават.

Силна буря удари Плевен и региона в днешния следобед. Студеният циклон, за който предупреждаваха синоптиците, нахлу първо в Северозападна България, а по-късно достигна и столицата София.

