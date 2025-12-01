Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна

Снимки: Булфото, ГЕРБ

Бившият кмет на Варна - Иван Портних, излезе с позиция относно разпространената информация, че Европейската прокуратура (EPPO) в София е внесла обвинителен акт.

Припомняме, че по-рано днес Европрокуратурата в София повдигна обвинения срещу Портних и бившия областен управител на Варна, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Публикуваме целия текст на позицията без редакторска намеса:

Позиция на Иван Портних относно разпространената информация, че Европейската прокуратура (EPPO) в София е внесла обвинителен акт

"Ще го кажа кратко и ясно:

Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос.

Щом получа материалите, а това ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представя веднага на пресконференция, за да види цялата общественост, че в тях няма нищо абсолютно нищо нередно.

Има десетки решения на Общински съвет по темата, а за пристанището има документи от десетилетия назад. Всичко ще Ви бъде показано.

Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти от ПП-ДБ, един от които - Йоан Каратерзиян, чиято съпруга уволних заради корупция - дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд и нонсенс. Въпреки конфликта на интереси - да бъде едновременно сигналоподател и вещо лице, и въпреки моите протести, той не беше отстранен от Теодора Георгиева.

Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ, чиито протежета изпълняват поръчки.

Спомняте ли си скандалната европрокурорка Теодора Георгиева?

Та Теди Еврото действаше под диктовката на приятелите си от ПП-ДБ. Тя беше отстранена от Кьовеши, но нейните сътрудници са все още там.

И да припомня. Скалъпената история с Карантината в ЕП се притопля не за първи път и винаги в услуга на Коцев и ПП-ДБ.

Веднъж преди местните избори през 2023-та, когато той стана кмет.

Втори път точно преди парламентарните избори през 2024.

И днес, когато подсъдим за корупция се върна в кабинета си.

И нека бъде ясно - в случая "Карантината" корупция няма и обвинението не е за злоупотреба със средства. Ние бяхме многократно проверени от всички институции, включително и ОЛАФ. Нарушения по проекта не бяха установени. Нямаме дори финансови корекции по този проект.

Скалъпеното обвинение е просто, че там никога не е съществувало пристанище, което е абсолютно невярно, защото има документи за това отпреди десетилетия. Всички те са приложени, но, тъй като не носи отговорност, някой се е направил, че не ги вижда. Веднага след разпоредителното заседание, когато ще имам достъп до тях, ще ги представя публично, за да стане ясно каква пошла постановка се разиграва.

Случайно ли е, според вас, че точно днес, по команда, всички функционери на ПП-ДБ бяха активирани да претоплят същата история едновременно.

Точно в първия работен ден на подсъдимия за корупция кмет и точно преди протеста против бюджета.

Не, уважаеми, аз не съм обвинен в корупция.

Вашият месия Коцев обаче е подсъдим за корупция.

И колкото и да се опитвате да претопляте скандали, за да прикриете безобразията на своите, няма да ви се получи."

