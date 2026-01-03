Портних: ОПГ "Хоризонт" умишлено не прави нищо за пясъчните наноси на пристанище "Карантината", за да създаде проблем

Булфото

Умишлена безстопанственост

Така мога да определя случващото се с пристанище „Карантината“, пише бившият кмет на Варна Иван Портних.

"Новото управление на порта ОПГ "Хоризонт" умишлено не прави нищо за пясъчните наноси там, за да създаде проблем, който е нищо друго, освен политическа дъвка срещу мен.

В последните дни на миналата година отново видяхме снимки на пясъчен нанос в близост до плажа и до входа на “Карантината“, разпространени от активисти и журналисти на ПП-ДБ. А пясъкът се натрупва там, защото никой нищо не предприема.

Обяснението е просто. Ето го:

Има два варианта за експлоатация на пристанището. Единият е да се чисти всяка година от наносите – чрез изсмукване на пясъка срещу около 25 000 лв. Другият вариянт е генерален – да се инвестират около 300 000 лв. в подводно съоръжение тип „салами“, което да спира наслагването на пясъка по това време на годината. Това е ясно още от самото построяване на порта, но настоящото управление на общината не направи нищо, за да подходи правилно и да реши „проблема“, за който тръбят в момента.

Но ето и предистория накратко:

Проектът за пристанището е изготвен от Българската академия на науките (БАН) по договор с община Варна. Още при проектирането на пристанище „Карантината“ ангажирахме консултанти от БАН, за да направят проучване на мястото. Институтът по океанология беше активен участник в процеса. Привлякохме най-добрите възможни проектанти от региона - Красимир Маринов е с най-голям опит по хидротехнически проекти в района, който работи по всякакви интервенции и съоръжения във вода, друг просто няма.

Дълбочината на пристанището е 2 метра – толкова е по проект. Подчертвам, че то е за малки плавателни съдове, а не за големи кораби.

Построихме пристанището, дойде приемателната комисия, която не установи проблеми. Всичко беше точно изпълнено по проект.

Да, още първата година се появиха наноси, които не бяха изненада. След всякаквите проверки, пясъкът беше отстранен чрез изсмукване, за което платихме около 25 000 лв., тоест – сумата е символична. Това е процедура, която трябва да се прави при необходимост всяка година, за да бъде всичко наред. Само за сравнение – за сметопочистване и охрана пристанището плаща много пъти повече всяка година. А всяко съоръжение се затлачва и трябва да се почиства. Община Бяла, макар и малка, успя да придобие безвъзмездно по проект „дълбачка“ – машина за засмукване на пясък от дъното – и така да реши конкретен проблем с почистването на рибарското си пристанище. За разлика от нея, Община Варна днес очевидно не намира време или желание да се занимава с подобни „дребни“ проекти, въпреки че именно те дават реален и измерим резултат.

Да, съществува и алтернатива, която обсъждахме още в края на предходния мандат – от страната на плажа, под водата, да се изгради преграда (подводна буна) с геотръби или чували с пясък, разположена извън контура на масивното съоръжение. В модерния свят това се прави масово в много пристанища. Въпросните чували се наричат „салами“, тъй като са дълги и с подобна форма - нареждат се по дъното, за да спрат движението на пясъка към входа на порта. Аналогично - с геотръби. Съоръжението е ефективно и елементарно.

Разчетът е следният: Понеже въпросните геотръби не са масивно строителство, а допълнително леко съоръжение – във времето на експлоатация на пристанището трябва да се вземе решение дали да се чисти всяка година срещу 25 000 лв. или да се инвестират 200-300 000 лв. във въпросните салами. (Вижте чертежи в коментарите)

Вместо да вземат решение и да предприемат необходимите действия, в ОПГ „Хоризонт“ предпочитат да чакат с трепет наносите, за да ги разпространят в социалните мрежи и по медиите.

Пак ще повторя – това е умишлена безстопанственост с цел перманентна политическа атака.", посочва той.

