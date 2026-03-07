Портних: Общината има средства, но няма административен капацитет

Снимка: Булфото

Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни приоритети бележат управлението на настоящата кметска администрация. Това каза в предаването на Радио Варна "Позиция" бившият кмет на Варна Иван Портних. По повод обществената поръчка за новата билетна система, която трябваше да приключи до февруари, но беше удължена до април, Иван Портних коментира, че липсва възлагане, защото никой не иска да подписва:

А не искат да подписват, защото закупиха същата билетна система от същата фирма, която направи и старата билетна система. Трябваше да бъдат купени валидатори, каквито има в тролейбусите, само че този път това струва седем милиона лева, което е три пъти повече. Тъй като цената е надута безобразно, някой по веригата се страхува да подпише документите. В същата тази поръчка, присъства сумата от един милион за изготвяне на система, която да следи движението на автобусите в реално време. При наличието на две или три подобни апликации.

Като напълно излишна дискусия Иван Портних определи точката от последната сесия, в която се обсъждаше финансирането на проекта за линеен ускорител в Онкоболницата във Варна. По думите му това е решение на общинския съвет от преди година, касаещ тригодишна програма за ремонти на материалната база и ново оборудване за общинските здравни заведения на стойност 50 милиона лева. В момента някой се опитва да видоизменения и променя с ясното съзнание, че това ще породи напрежение. Портних припомни, че съветниците от ПП/ДБ не са подкрепили гласуването за програмата, която предвижда и един милион лева за МБАЛ „Света Анна“. Общинският съвет е взел решение, администрацията трябва да се съобразява, допълни той.

Това, че няма гласуван държавен бюджет за тази година, респективно и общински не е извинение, смята общинският съветник от ГЕРБ. Той припомни, че последните години от предпоследния кметски мандат, когато ГЕРБ управляваше администрацията, бюджетът е бил приет през октомври месец. Нито е нещо ново, нито може да служи за оправдание, допълни Портних. Бившият кмет предположи, че тъй като видимо не се извършват нито големи ремонти, нито големи инвестиции, голяма е вероятността да има налични средства от миналогодишния бюджет. „Общината има средства и пари, но няма капацитет“- заключи Портних. Като пример, че в администрацията не могат да пишат проекти и процедури, той посочи казуса с Черноморския младежки център:

Оставихме им готов проект, с европейско финансиране, но те (общината), две години не намериха време да пуснат процедура за изпълнител. А програмата трябва да бъде отчетена юни месец тази година. Още по-интересно е, че там има усвоена сума от 600 хил. лв за заплати, при положение, че няма нищо свършено в замяна. Като резултат общината най-вероятно ще бъде санкционирана да възстановява европейски средства.

На въпрос има ли яснота за листата с кандидатите на ГЕРБ за предстоящите предсрочни парламентарни избори Портних отговори, че номинационните събрания във всички райони на града предстоят. Ще се съберат и общинските структури в областта на база обобщени заявки, ще бъде предложено на Изпълнителната комисия за утвърждаване на кандидат-депутатската листа.

