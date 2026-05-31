Портних: Ще подведа под наказателна отговорност всеки, който твърди, че имам нещо общо с „Баба Алино“

Снимка: Булфото

Ще подведа под наказателна отговорност всеки, който твърди, че имам нещо общо с незаконното строителство в „Баба Алино“. Независимо дали е министър, журналист, депутат... Това написа бившият кмет на Варна и настоящ общински съветник от ГЕРБ Иван Портних във фейсбук.

По-рано днес в "Тази неделя" той заяви: "Строителството на тази територия започва категорично след моя мандат, както го казват и шефът на ДНСК, и новият регионален министър, както се установява и от проверките. Така че темата с незаконното строителство, което се развихря, всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година, когато сградите нарастват до 104 на брой".

За 20 от тези сгради документално се твърди, че са построени преди 2001 г., но по думите му там е имало стари сгради от времето на социализма.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!