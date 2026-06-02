Портних отвърна на варненския кмет: Благомир Коцев и придворните му клакьори са си измислили нова опорка

Снимка: Булфото

Иван Портних отвърна на кмета на Варна за Баба Алино.

"Благомир Коцев и придворните му клакьори са си измислили нова опорка, за да прехвърлят отговорността за собствените си грехове върху други. Тази вечер се надпреварват да ни показват скрийншотове от 2023 г. от страницата на Форест Клуб, от които се вижда, че КУБ са канили брокери да оглеждат и да продават имоти „на зелено“, написа той във фейсбук.

"Нали знаете какво означава „на зелено“. Продават имоти, които тепърва ще се строят. Та внушението на Коцев и придворните му клакьори е, че едва ли не там вече е имало построени сгради. Само дето не са казали, че аз съм ги построил, но пък сериозно намекват. Да, имало е сгради. Но те са от времето на социализма", добавя още той.

Показва сателитни снимки на местността от май 2023 г. и юли 2023г., кадрите от които са показани и bTV, както и от октомври 2022 г.

"Разлика няма. Няма нови изградени сгради", заявява Портних.

На други снимки се вижда как започва строителството през 2024 г. след кметските избори и как започва да избухва в началото на 2025 г.

"Какво ви показват Коцев и придворните му клакьори? Снимки от задни дворове, от които не става ясно има ли нови гради. И огледи от брокери „на зелено“. Със същия успех биха могли да огледат небостъргача до окръжна болница, където също се продаваха имоти „на зелено“, пише още Портних.

И добавя: "Предлагам на Коцев дори да организира подобни обиколки и на новата библиотека, както и на сградата на Математическа гимназия, също и на новата му прекрасна естакада на входа на Варна. Все „започнато“ строителство, нали така?!"

Редактор "Екип на Петел",

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