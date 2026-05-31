Портних пред бТВ за "Баба Алино": Строителството започва категорично след моя мандат

Строителството на тази територия започва категорично след моя мандат, както го казват и шефът на ДНСК, и новият регионален министър, както се установява и от проверките. Така че темата с незаконното строителство, което се развихря, всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година, когато сградите нарастват до 104 на брой. Това коментира в „Тази неделя“ Иван Портних, дългогодишен кмет на Варна и настоящ общински съветник от ГЕРБ.

За 20 от тези сгради документално се твърди, че са построени преди 2001 година, но по думите му там е имало стари сгради от времето на социализма.

„Аз не мога да кажа точно какво е било, защото никога не съм ходил там. Вчера отидох за първи път. Така че какво е преустроено ми е трудно да кажа. Но нека да обясним изначално важното нещо. Тези удостоверения за търпимост всъщност отклоняват темата от съществения проблем, а именно незаконното строителство, което се развихри след 2023 година“, коментира Портних.

„На всички трябва да е ясно – а това го казват и министърът, и началникът на ДНСК – че удостоверенията за търпимост не разрешават абсолютно никакво строителство. Това са друг тип документи – фалшиви или не, защото вчера чухте, че прокуратурата изказа и подобни съмнения. Те по никакъв начин не оправдават това, което се е случило там В моя мандат строителство там не е имало. Аз никога не съм имал идея, че там ще се строи“, посочи бившият кмет на Варна.

„Този районен архитект е на длъжността от 2004 година, когато не е имало нито ГЕРБ, нито мен в общинската власт. Така че тези инсинуации да се обвързват негови действия с ГЕРБ и лично с мен, са абсурдни. Той отговаря по Закона за устройство на територията и е независим в дейността си. По всички останали въпроси е подчинен на районния кмет“, заяви той.

„Но искам да кажа, че през 2023 година отнехме правомощията на районните архитекти да издават подобни удостоверения. Тогава уволних главния архитект именно заради такива случаи. Това е публично – правихме пресконференции, показвахме примери. Може да се види в интернет, има стотици публикации“, коментира Портних.

„От края на 2023 година и началото на 2024 година там се вихри строителство. Има стотици сигнали от граждани и политически формации. На всяка сесия на Общинския съвет задаваме въпроса. Кметът Коцев по закон е задължен да отговаря на въпросите на общинските съветници, а той не отговори нито веднъж. Представете си колко сесии са минали за почти три години“, отбеляза още бившият кмет на Варна.

По думите му той разбира за района „Баба Алино“ и за това, че там има незаконна сеч, а след това и незаконни постройки, когато започват сигналите от граждани и по снимки в интернет.

А още от 2024 година на всяка сесия е имало въпроси към настоящия кмет Благомир Коцев какво се случва там, защото е било ясно, че там се случва нещо.

Портних неколкократно заяви, че „това няма нищо общо с ГЕРБ. Законът е ясен. Това го казват и министър Шишков, и шефът на ДНСК, а вчера и министър Христов от кабинета „Гюров“.

„Затова в случая е ясно кой е отговорен и кой със широко отворени очи е проспал целия този процес. Тоест той не го е проспал, а го е покровителствал. Защото освен че е допуснал това масирано застрояване, Коцев се опитва и да го узакони“, коментира Портних.

„Коцев допуска изработването на подробен устройствен план, а преди десет дни, на последното заседание на Експертния съвет по устройство на територията, председателствано от личен приятел на Коцев и вчера стана обществено известен с неадекватността си, се опитаха да приемат ПУП за цялата тази територия“, заяви от бившият градоначалник.

„Тоест Коцев през цялото време не само си е затварял очите за незаконното строителство, а е предприемал редица стъпки и опити, включително преди десет дни, да приеме ПУП за цялата територия, с което да узакони цялото това безобразие. Това са фактите“, допълните той.

По думите на Иван Портних той никога е е общувал с хора от тази корпорация „КУБ“. „Нямам никаква представа. Никога не съм общувал с хора от тази група“

Oт bTV са опитали да се свържат и с кмета на Варна Благомир Коцев. Той обаче не е приел поканата или поне от медията не са успели да осъществят контакт с него. Отговори така и не са получени, пише novini.bg.

“Tрудно е да получите отговор. Този човек има незаконни обекти в сърцето на Морската градина, включително върху държавни територии и незаконни паркинги. Той няма как да посегне на незаконното строителство на други хора, защото самият той е деятел от същия тип”, коментира Портних.

„Всичко, което се опитват да преместят като фокус от неговите бездействия – всъщност не е бездействие, а покровителство и чадър – е смехотворно. Доколкото разбирам, той дори не е уволнил служителите, за които публично обяви, че са уволнени, а те са в болнични“, заяви още бившият кмет.

