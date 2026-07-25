Портних срещу Коцев: Варна прилича на "запушена тоалетна"

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Иван Портних излезе с реакция след изказването на кмета Благомир Коцев, че беседките на "Хоризонт" са законни, но се дължи наем.

Ето какво пише той, споделяйки пост от Петел.бг:

"Ако още не знаете колко нагъл е Благомир Коцев, прочетете последния му пост.

Точно 17 дни след решението на Върховния касационен съд, че Коцеви дължат повече от половин милион лева на обществото, му костваше да съчини това нелепо обръщение към хората.

Много мислене е паднало...

В него той брани шатрите на комплекс „Хоризонт“, поставени незаконно върху незаконно заграбени терени. Уж нямал нищо общо като кмет, пък не си ги дава.

Разграничава се от семейството си, сякаш нищо общо няма с бизнеса му.

А всъщност „Овърсийз Хоризонт“ са осъдени за периода, в който точно Благомир Коцев е бил изпълнителен директор на дружеството. Той е заграбвал поляни, той е поставял беседки, от които да печели незаконно.

Твърди, че едва ли не защитава обществения интерес, затова се бил дистанцирал от делото като кмет. Нагла лъжа!

Коцев е разчитал на мълчание. Мислел си е, че няма да се разшуми.

Варна прилича на „запушена тоалетна“, както е коментирала една дама под поста на Коцев.", посочва Портних.

Продължение и цялото изказване на Портних в линка:

Редактор "Екип на Петел",

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