Португалец дойде в Черно море БАСК

"Баските" намериха заместник на Виктор Йосифов.

Португалски състезател направи първа тренировка с волейболния тим на "Черно море БАСК". Той пристигна днес в морската столица след дълго пътуване от Португалия и престой в Белград. С

Става дума за 25-годишният Андре Медейрос. За последно е играл в тима на "Аладе нун де Гондомар", като отборът е бил 8-ми в португалското първенство.

На практика Андре ще замени в тима на "моряците" дългогодишната звезда Виктор Йосифов. Бил е за кратко и в отборите на "Кастело да Мая" и "Сао Мамеде".

Въпреки дългото пътуване Андре днес се появи в залата за тренировка и беше представен на отбора официално от треньора Йордан Мицин, пише на страницата на Народен спорт във фейсбук.

