Португалец е четвъртото попълнение на Спартак

Снимка: ФК Спартак

Португалският нападател Жота Лопеш е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна.

Жоао Педро Ферейра Лопеш е на 24 години, висок е 1,72 м. Играе по целия фронт на атаката.

Юношата на Брага идва от португалския Вила Меа. Цялата му кариера е преминала в Португалия, като се е подвизавал в тимовете на Фамаликао (U23), Maria da Fonte, Fontinhas, Salgeiros.

През настоящия сезон той е записал 17 мача като титуляр, в които се е разписал 4 пъти и е направил 5 асистенции.

