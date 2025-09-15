Португалия 1:0 Отбор на света, край на първото полувреме. Стоичков и Балъков се включват след минути

кадър: Спортал

На стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон някои от най-големите имена във футболната история излизат с обща цел. Португалия се изправя срещу Отбор на света в благотворителния "Мач на легендите".

Португалците стартираха сериозно и още в първата минута можеха да поведат. Фиго изведе Куарешма на добра позиция, но Чех отрази удара му. Топката се озова в Коентрао, който опита да намери съотборник и Матераци можеше да си отбележи автогол, като топката се удари в гредата, предаде Спортал.

Постепенно и световният отбор започна да показва качества в офанзивен план. Мендиета пробва един удар от дистанция, а Кака демонстрира класата си. Бразилецът удари горната греда с великолепен удар. Повечето атаки обаче бяха към другата врата и Паулета направи два сериозни пропуска. Той се реваншира в 15-ата минута, когато откри резултата след подаване на Куарешма.

Мендиета направи сериозен пропуск. Христо Стоичков го изгледа от резервната скамейка, където седеше между Хаджи и Дел Пиеро. В средата на първото полувреме световният шампион по бокс Олександър Усик влезе в игра. Той замени Хенрик Ларсон. Витор Баия се справи с удар на Хамшик, а алко по-късно на терена се появиха Майкъл Оуен и Алесандро Дел Пиеро.

Българските легенди Христо Стоичков и Красимир Балъков започнаха мача на резервната скамейка и ще се включат на по-късен етап. Сред титулярите на световния отбор личаха имената на Петър Чех, Карлес Пуьол, Хавиер Санети и Кака. На пейката има още впечатляващи футболисти. Сред резервите са Роберто Карлош, Георге Хаджи, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро и боксовата легенда Олександър Усик. От страна на домакините на терена излязоха Луиш Фиго, Витор Баия, Рикардо Куарешма, Рикардо Карвальо, Деко, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани, и др.

ПОРТУГАЛИЯ - СБОРЕН ОТБОР НА СВЕТА

ПОРТУГАЛИЯ: Витор Баия, Жозе Босингва, Пепе, Бруно Алвеш, Фабио Контрао, Тиаго Мендеш, Луиш Фиго, Маниш, Нани, Паулета, Куарешма

Резерви: Пимпарел, Елисеу, Дани, Карвальо, Андраде, Шимао, Нуно Гомеш, Пощига

СБОРЕН ОТБОР НА СВЕТА: Петър Чех, Марко Матераци, Джон Тери, Карлес Пуьол, Хавиер Санети, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Кристиан Карембьо, Кака, Хавиер Савиола, Хенрик Ларсон

Резерви: Ван дер Сар, Роберто Карлош, Карагунис, Красимир Балъков, Георги Хаджи, Юри Джоркаеф, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро, Христо Стоичков, Олександър Усик

