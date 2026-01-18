Португалия избира днес президент между 11 кандидати

снимка: cc-by-sa-2.5, Уикипедия

Рекорден брой от 11 кандидати се явяват в президентските избори в Португалия в неделя, като лидерът на популистка партия може да донесе нов политически пробив за нарастващото влияние на крайнодесните партии в Европа.

Големият брой участници прави малко вероятно някой да събере над 50% от гласовете още в първия тур. Това означава, че двамата с най-много гласове ще се явят на балотаж следващия месец, предава Bulgaria ON AIR.

Близо 11 млн. души имат право на глас, а повечето резултати се очакват късно през деня.

Победителят ще замени президента Марсело Ребело де Соуза, който изчерпа лимита от два мандата по пет години.

Сред фаворитите според последните социологически проучвания е Андре Вентура – лидер на популистката партия "Шега" (Chega, "Достатъчно"). Възходът на "Шега" направи партията втора по големина в португалския парламент през миналата година, само шест години след основаването ѝ.

Една от основните цели на Вентура е т. нар. "прекомерна имиграция", като чуждестранните работници стават все по-видими в Португалия през последните години.

"Португалия е наша", заяви той.

По време на кампанията Вентура постави билбордове с надписи: "Това не е Бангладеш" и "Имигрантите не трябва да живеят на социални помощи".

Тази откровена антиимигрантска реторика беше немислима в Португалия преди само няколко години.

