Португалия отнесе Армения с 9:1 и се класира за Световното

Триумф във футбола за иберийска държава.

Португалия си осигури първото място в група “F” и класиране за Световното първенство в Северна Америка след блестящо представяне в последния си мач от квалификациите. Иберийците прегазиха Армения в Порто с 9:1. Бруно Фернандеш и Жоао Невеш реализираха хеттрик, като за халфа на Пари Сен Жермен това бяха първи голове за националния отбор. Преди техните попадения Ренато Вейга откри резултата още в седмата минута, а Гонсало Рамош се разписа в 28-ата минута. В самия край резервата Франсиско Консейсао също се нареди сред голмайсторите, пише Sportal.bg.

Тимът на Роберто Мартинес започна да доминира от самото начало и притисна съперника. Той успя да стигне до ранен гол. В седмата минута Бруно Фернандеш изненада вратаря от фал, Авагян изби топката в гредата, но след това Вейга с глава я прати в мрежата. Ситуацията бе разглеждана от ВАР поради съмнения за засада, но попадението бе признато. Арменците изненадаха домакините при първата си атака. Ранос проби отдясно и центрира остро, а Сперцян засече топката към мрежата и резултатът бе изравнен.

Португалия отново се хвърли в атаки и положенията пред вратата на гостите не бяха рядкост. Гонсало Рамош пропусна една добра възможност, като за известно време Армения успяваше да удържи. Това се промени в рамките на две минути, когато паднаха нови два гола. Първо Рамош се разписа след груба грешка в защитата на съперника. Той пресече една върната към вратаря топка, заобиколи го и изведе домакините напред. Секунди по-късно отлична комбинация завърши с попадение на Жоао Невеш, за когото това бе първи гол за националния отбор.

С тази преднина иберийците вече се забавляваха, като продължиха да доминират. Фантастично подаване на Бруно Фернандеш намери Бернардо Силва пред вратата. Ситуацията не бе лесна и играчът на Манчестър Сити отправи акробатичен удар, но вратарят се справи. В 41-ата минута Невеш отбеляза втория си гол в мача след великолепно изпълнение на фал. В края на първата част удар на Кансело срещна гредата след рикошет. В добавеното време Бруно Фернандеш се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Рамош.

Тимът на Роберто Мартинес не се отпусна и започна много силно второто полувреме. Вратарят на гостите трябваше да се справя с удар на Леао, а след това изстрел на Кансело мина над вратата. В 52-ата минута се стигна до шести гол във вратата на Авагян. Гонсало Рамош свърши отлична работа и пусна към Бруно Фернандеш, който с прецизен удар се разписа.

Започнаха смените в тима на домакините, които продължиха да имат огромно превъзходство. Една от резервите - Франсиско Консейсао, направи отличен пробив, но ударът му не затрудни вратаря. Витина бе изведен на добра позиция, но стреля неточно. Друга резерва - Карлуш Форбш, спечели дузпа и това позволи на Бруно Фернандеш да оформи своя хеттрик.

Португалия не спираше да атакува и създаде още доста положения. Жоао Невеш също стигна до хеттрик. Удар на Невеш с глава срещна гредата, но топката отиде при неговия съотборник, който я прати в мрежата. Последваха пропуски на Консейсао, Рамош и Жоао Феликс. В самия край на срещата Консейсао също се разписа след хубав удар.

