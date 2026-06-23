Португалия отнесе Узбекистан, Роналдо пише история

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Португалия е тук! Кристиано Роналдо е тук! Един от фаворитите на Мондиал 2026 смаза дебютанта Узбекистан с 5:0 и оглави своята група, в която са още тимовете на Колумбия и ДР Конго, които играят един срещу друг тази вечер, предава Гонг.

41-годишният Роналдо вкара два гола и вече има 10 попадения на световни първенства, като е вкарал в 6 поредни – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 г. CR7 изпревари и легендата Еузебио като голмайстор номер 1 на Португалия на световни финали.

Голеадата започна в седмата минута. Тогава Кристиано Роналдо счупи каръка! Той отбеляза за 1:0 след асистенция на Жоао Кансело, който проби по десния фланг и намери нападателя.

В 18-ата минута резултатът стана 2:0! След пряк свободен удар от границата на наказателното поле Нуно Мендеш направи 2:0. Очакванията бяха, че Кристиано Роналдо ще изпълни, но звездата остави тази чест на левия бек на ПСЖ, което се оказа отличен ход.

Малко преди края на първата част Роналдо направи 3:0. Той получи чудесно извеждащо подаване от Бруно Фернандеш и с лекота вкара за втори път в мача. Това бе 10-о попадение за Кристиано на световни първенства. С този гол CR7 стана и голмайстор номер 1 на Португалия на световни първенства, изпреварвайки легендата Еузебио.

В 62-ата минута след центриране от корнер пред вратата на Узбекистан се получи разбъркване, при което топката рикошира в Хусанов, а след това стражът на азиатците Нематов вкара кълбото в собствената си врата – 4:0 за Португалия.

В края на срещата звездата на Милан Рафаел Леао отбеляза 5:0! той се възползва от подаване на Нелсон Семедо, което бе избито от защитник на Узбекистан. Така обаче топката стана удобна за Леао, който вкара 6-ото си попадение за Португалия със силен изстрел.

Кристиано Роналдо опита всичко, за да вкара хеттрик, но нямаше късмет и трябваше да се задоволи с двата си гола тази вечер.

Редактор "Екип на Петел",

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