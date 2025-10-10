Португалия поведе на България при младежите за Европейското първенство

Снимка: Пиксабей

Отборите на Португалия (U21) и България (U21) играят при резултат 1:0 в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Попадението реализира Родриго Мора (58).

Дотук "лъвчетата" записаха един успех - Гибралтар (3:0), и едно равенство - Азербайджан (1:1), и към момента заемат третата позиция в група B. "Мореплавателите" пък постигнаха две победи - Азербайджан (5:0) и Шотландия (2:0), които им отреждат първото място.

След само 120 секунди игра Георги Лазаров пусна добро подаване към Борислав Рупанов, който не се забави и стреля, но опитът му прелетя далеч от целта.

Отговорът на домакините не закъсня и още в следващата атака Родриго Мора проби по десния фланг, след което центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля, но Пламен Андреев изби. При добавката Тиаго Паренте прати топката в гредата. В 22-ата минута Диего Родригес опита шут от далечна дистанция, но стражът на "лъвовете" се намеси на ниво.

В 41-ата минута Густаво Са връхлетя върху топката от границата на наказателното поле, но не бе точен.

В 55-ата минута футболистите на Тодор Янчев направиха добра атака. Кристиян Балов центрира по земя в наказателното поле към Асен Митков, който обаче не успя да отправи достатъчно добър изстрел, допълва Спортал.

В 58-ата минута Португалия организира качествена атака и след опасна топка от левия фланг, доставена от Тиаго Паренте, звездата на тима Родриго Мора се освободи и с едно докосване я прати в мрежата на Пламен Андреев.

ПОРТУГАЛИЯ - БЪЛГАРИЯ 1:0



1:0 Родриго Мора (58)

Стартови състави:



Португалия (U21): 12. Жоао Карвальо, 19. Тиаго Паренте, 5. Гонсало Оливейра, 4. Тиаго Габриел, 17. Мартим Фернандеш. 20. Густаво Са, 16. Диего Родригес, 7. Джеовани, 21. Рожер Фернандес, 10. Родриго Мора, 9. Юсеф Шермити



България (U21): 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 5. Мартин Георгиев, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 21. Петко Панайотов, 11. Георги Лазаров, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!