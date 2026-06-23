Португалия с класика над Узбекистан до почивката, Роналдо се разписа 2 пъти

Кадри БНТ

Португалия води с класическото 3:0 на Узбекистан до почивката. Два от головете бяха дело на Роналдо.

Звездата на "мореплавателите" откри головата си сметка в седмата минута. Той отбеляза за 1:0 след асистенция на Жоао Кансело, който проби по десния фланг и намери нападателя. Това бе попадение номер 9 за звездата на световни първенства, отбелязва Гонг.

След пряк свободен удар на границата на наказателното поле в 18-ата минута Нуно Мендеш удвои преднината на своите. Очакванията бяха, че Кристиано Роналдо ще изпълни, но звездата остави тази чест на левия бек на ПСЖ, което се оказа отличен ход.

В 33-ата минута Азизджон Ганиев намали резултата на 2:1. След проверка на ВАР монитора обаче попадението е отменено заради нарушение преди това срещу защитника на Португалия Жоао Кансело.

В 40-ата минута Роналдо получи чудесно извеждащо подаване от Бруно Фернандеш и с лекота вкара за втори път в мача. Това бе десетото му попадение на световни първенства.

Редактор "Екип на Петел",

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