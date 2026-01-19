Португалия ще избира президент на балотаж

Пиксабей

Следващият президент на Португалия ще бъде избран на балотаж, става ясно от проведените избори през изминалия ден. Най-много гласове са събрали умереният социалист Антонио Жозе Сегуро и кандидатът на крайната десница Андре Вентура.

При 80 порцента обработени резултати данните показват, че за Сегуро са гласували 30%, а Вентура - 26% . Жоао Котрим Фигейредо от дясната "Либерална инициатива" е трети сред общо 11 претенденти, предаде БНР.

Вторият тур на гласуването е насрочен за 8 февруари. "Ройтерс" отбелязва, в Португалия президентският пост е до голяма степен церемониален, но притежава някои ключови правомощия, включително разпускане на парламента при определени обстоятелства, свикване на предсрочни парламентарни избори и право на вето върху законопроекти.

Вентура е лидер на антисистемната и антиимигрантска партия "СТИГА!" ("ШЕГА!" - порт. ез.), която той основава през 2019 г. и я превръща във втората по големина парламентарна сила на миналогодишните парламентарни избори. Възходът му промени правителствените политики, особено по отношение на имиграцията.

Всички скорошни проучвания на общественото мнение обаче сочат, че той би загубил балотажа поради високия процент на неприемливост към реториката му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!